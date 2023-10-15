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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالبلدي كده.. قدر مصر زي حظ فريد شوقي في عنتر بن شداد

البوابة نيوز
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اللي يدقق في الأحداث الحاصلة طول السنين اللي فاتت يلاحظ ان حظ مصر عامل بالضبط زي عنتر بن شداد في الفيلم الخالد الذي قام ببطولته الفنان القدير فريد شوقي وحش الشاشة، يفضلوا يعايروها بنقص الأموال والديون المتلتلة عليها ويروحوا يودوا ملياراتهم في البنوك الأمريكية والأوروبية.

وأول ما يتعوروا ولا ينداس لهم على طرف، ما يلاقوش غيرها يستخبوا عندها وتدافع عنهم وترد لهم كرامتهم، وبمجرد ما تخلص المشكلة يرجعوا تاني لمشهد الفنان المتمكن نور الدمرداش لما بيقول "هات العطر يا وله".. وعلى رأي المثل في الفرح منسيين والغلب مدعيين.

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