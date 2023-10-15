على حساب علي فرج.. بول كول يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 2023

نجح النيوزيلندى بول كول المصنف الخامس عالميا، بالتتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 2023 "US Open"، بعد فوزه على المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، فى مباراة ماراثونية امتدت لـ 98 دقيقة، وانتهت بنتيجة 3-2 .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-7, 8-11, 8-11, 12-10 .

واستضافت مدينة فيلادلفيا الأمريكية البطولة حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار.

وكان هذا النهائى هو السادل للمصرى على فرج بعد عودته من الإصابة التى أبعدته فترة كبيرة عن الفقص الزجاجى ليحرز 5 نهائيات منها.

وبهذا الفوز عاد بول كول لنغمة الانتصارات واعتلاء منصة التتويج بعد الابتعاد عنها لفترة كبيرة.