محافظ الشرقية يهنئ الشيخ الطاروطي لحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأحد، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون وأحد كبار القراء في مصر والعالمين العربي والإسلامي لحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء ذلك خلال زيارته له بمنزله بقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بكسر في عظم الفخذ إثر تعرضه لسقوط بمنزله، متمنيًا له الشفاء العاجل واسترداد صحته وعافيته ليمارس رسالته السامية وقراءة القرآن في كافة الفعاليات والمحافل المحلية والدولية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا وتقديرًا خاصًا لعلماء الدين فهم مصابيح الهداية والنور تضيئ الطريق للإنسانية وتنشر تعاليم الدين السمحة وتعلي المبادئ والقيم لتقدم نبتا صالحا يساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب الشيخ الطاروطي عن سعادته لزيارة محافظ الشرقية له وتهنئته لحصوله علي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي وكذا الاطمئنان علي حالته الصحية ليؤكد أن محافظ الشرقية يقدر علماء الدين ورجال الدعوة الإسلامية لما لهم من دور هام وفعال في بناء وتنمية المجتمع.

ورافق المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.