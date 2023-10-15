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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير فلسطين بمصر: ما يحدث في غزة قد يؤدي إلى كوارث بيئية

دياب اللوح سفير
دياب اللوح سفير فلسطين بمصر
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قال دياب اللوح، سفير فلسطين بمصر: نحن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية حذرنا من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة، وانزلاق الأوضاع إلى هذا المنزلق الخطير بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من ممارسات عنصرية ضد الشعب في الضفة الغربية والقدس، وإطلاق يد المستوطنين ورعاية إرهابهم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف اللوح، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد،: أننا حذرنا مرارًا وتكرارًا لكن لا حياة لمن تنادي، حيث إن الحكومة الإسرائيلية ترعى إرهاب المستوطنين المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وهناك أعمال قتل يوميا وحرق بيوت بسكانيها على المواطنين الفلسطينيين، وإعدامات خارج القانون، واقتحامات للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه وتهويده.

ونوه  سفير فلسطين بمصر، بأن كل هذه التراكمات هي التي أدت بالوصول إلى هذه النقطة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي ظل ما نواجهه من حرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، فأننا نريد فتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لضمان دخول المواد التموينية والإغاثية والطبية والبترولية لقطاع غزة، وإعادة ربط القطاع بالتيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب.

وتابع: قطاع غزة يتعرض إلى مكرهة صحية قد تؤدي إلى كوارث بيئية وصحية، وانتشار أوبئة بين المواطنين في القطاع، خاصة في ظل التهجير ووجود الناس بشكل مكتظ في المدارس والساحات العامة والمساجد.

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