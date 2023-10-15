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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تتويج لاعبة المؤسسة العسكرية بفضية البطولة الأفريقية للتراثيلون

تتويج رنا حسن بفضية
تتويج رنا حسن بفضية البطولة الأفريقية للتراثيلون
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أعربت رنا حسن لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بمدينة السويس للتراثيلون عن سعادتها الكبيرة بعد تحقيقها للمركز الثاني والفوز بالميدالية الفضية للبطولة الأفريقية المقامة حالياً بمدينة الغردقة. 

وقالت لاعبة المؤسسة العسكرية انها تعرضت لخطأ غير مقصود أثناء سباق السباحة جعلها تنتظر كل المتسابقات والخروج بعدهما جميعاً لاستكمال باقي السباق سواء بالدراجة او الجري ونجحت في العودة للمنافسة وحصد المركز الثاني.

واضافت لاعبة المؤسة العسكرية أنها  لم تفقد الأمل وكانت أكثر إصرار  بعد تأخرها عن باقي زملائها بحكم اللائحة ولكنها نجحت في العودة للمنافسة وحصد فضية البطولة.

 وقدمت رنا حسن الشكر للمؤسسة العسكرية التى ترعاها وكانت سبباً في وصولها لهذا المستوى الفنى والبدنى.

كما وجهت لاعبة المؤسسة العسكرية الشكر للواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للتراثيلون لمجهوده الكبير ودعمه الدائم لكل الأبطال.

وتستضيف مدينة الغردقة خلال هذه الفترة البطولتين العربية والافريقية للترايثلون بمساركة ٣٧ دولة .

وتشهد البطولة منافسة شرسة نظراً لأنها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤

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مدينة الغردقة للواء احمد ناصر للواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للتراثيلون رنا حسن
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