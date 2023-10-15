السفير الفلسطيني بالقاهرة: عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يتعامل المجتمع الدولي بسياسة الكيل بمكيالين

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إنه للأسف الشديد، يتميز المجتمع الدولي باستخدام مكيالين، ويبدو أن هذا ينطبق عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، نسمع المطالبات هنا وهناك بالإدانة.

وأضاف خلال مؤتمر لفضح انتهاكات الاحتلال بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، وعندما يسفك دم الفلسطينيين على أيديهم كل يوم، لا يبدو أحد يتحدث أو يدين أو يعبر عن تضامنه معهم.

وتابع اللوح "نحن هنا من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، نناشدكم بمنحنا صوتًا، ونوجه نداء إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر ضد شعبنا في قطاع غزة، وفي أراضي الضفة الغربية والقدس".

وقد أفاد التقرير الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 2384 شهيدا ونحو 10250 جريحا في عدوان الاحتلال، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأن هناك المئات من الجرحى الذين قد يعانون من إصابات خطيرة.