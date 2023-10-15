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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور 128 إماما وواعظا.. أوقاف البحر الأحمر تنظم برنامجا تثقيفيا بمسجد الميناء في الغردقة

مقرأة لائمة وواعظ
مقرأة لائمة وواعظ مديرية أوقاف البحر الأحمر
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برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نظمت صباح اليوم الاحد مديرية أوقاف البحر الأحمر، برنامج تثقيفي لعدد 128 إماما وواعظا من كافة مدن المحافظة، وذلك تحت إشرف ألدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر. ودكتور،  عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية.
بدأ البرنامج بمقرأة للأئمة والوعاظ ومديري الإدارات والمفتشين، ثم زيارة لمحطة اليسر بالغردقة، تلاها، محاضرة تثقيقية بقاعة مسجد الميناء الكبير.

حضر المحاضرة كل من :كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية بمنطقة البحر الاحمر الازهرية ومديري ادارات الأوقاف والمفتشين.
يأتي هذا في إطار خطة وزارة الأوقاف بنكثيف البرامج التثقيفية والمحاضرات، وذلك للائمة والوعاظ بكافة المديريات والادارة.

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