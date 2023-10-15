محافظ الشرقية يستقبل السفيرة نائلة جبر رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لتنظيم لقاءات توعوية للشباب وفتيات المحافظة وعقد ورش عمل لبناء قدرات العاملين بمديريات وإدارات (العمل – التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – جهاز تنمية المشروعات – تنمية القرية – مشروعك) خلال الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر 2023، وذلك في حضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

رحب المحافظ بزيارة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للمحافظة، لتنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وكذلك البرامج التي تقدم للشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعات خاصة بهم ومنها (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لهم دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة.

ومن جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر بمجهودات محافظ الشرقية فى تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة للشباب والتي تُساهم فى توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة بهدف التصدى لتلك الظاهرة السلبية، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع فى إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعى بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.

ومن المقرر ان يتم عقد لقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري ادارتي تنمية القرية والشئون الإقتصادية بالديوان العام للحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام ، وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة للقضاء عليها .