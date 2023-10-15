بالفيديو.. أحمد فهمي يدعم فلسطين من أمام الكعبة

نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له أثناء الدعاء للشعب الفلسطينى من أمام الكعبة، وذلك بعد العدوان للكيان الإسرائيلي المحتل.

https://www.instagram.com/reel/CyahcHFtrff/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

ودعا فهمى، بالنصرة لأهل غزة وردد دعاء "اللهم انصر اهل غزة، اللهم انصر اهل غزة، اللهم انصر اهل غزة، اللهم انصر اهل فلسطين، اللهم انصر اهل فلسطين، اللهم انصر اهل فلسطين".

جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين، خلال الأيام الماضية وحتى الآن.

يذكر أن موقف الفنان أحمد فهمى ضمن حملة الفنانين المصريين والعرب، بدعم القضية الفلسطينية وإعلان موقفهم على كل منصات السوشيال ميديا، للوقوف أمام ما يتم بثه من الإعلام الغربى من اخبار مضلله وكاذبة، بشأن الشعب الفلسطينى وإخفاء المجازر الإنسانية التى يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل.