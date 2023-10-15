ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل كمين كوم أوشيم باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل كمين كوم أوشيم باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

ads
حوادث الطرق في الفيوم حادث إنقلاب سيارة ميكروباص الفيوم كوم اوشيم بالفيوم مستشفى الفيوم العام
ads