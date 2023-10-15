إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل كمين كوم أوشيم باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل كمين كوم أوشيم باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.