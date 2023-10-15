أبطال ملكة الشرق "زنوبيا" يودعون جمهور مسرح الجمهورية.. صور

اختتم العرض المسرحي الراقص "زنوبيا" ملكة الشرق، ليالي عرضه مساء أمس السبت، على مسرح الجمهورية وسط حضور جماهيري كبير.

"زنوبيا" انتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ويعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة "زنوبيا" التي أشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها على آسيا الوسطى ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق، وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين احداهما تشجعها على الحياة والأخرى تدفعها إلى الموت.

العرض من بطولة نجوم فرقة فرسان الشرق للتراث، اعداد موسيقى أحمد الناصر، وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، ومن تأليف وأشعار محمد زناتي، تصميم وإخراج كريمة بدير.