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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشارك في افتتاح فعاليات الملتقى التسويقى المصري الثالث للتمور بالوادى الجديد

إفتتاح فعاليات الملتقى
إفتتاح فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور
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شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى افتتاح فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور بمحافظة الوادى الجديد بحضور المحافظ اللواء محمد الزملوط، وعدد من المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديرى، وبمشاركة 95 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية من بينهم وفد منصة أيادى مصر بمحافظة أسوان بقيادة أحمد سعيد المنسق العام للوحدة، وهم جمعية بنت النيل ومثلتها كريمة عبده حسين، والجمعية التعاونية الإنتاجية للحرف اليدوية ومثلتها أسماء عبد القادر محمد إدريس.

وشهدت فعاليات الملتقى تكريم 5 محافظات من بينها محافظة أسوان، ومنحها مبلغ ٥ آلاف جنيه تقديراً على المشاركة المتميزة بمشغولات يدوية ومنتجات بيئة راقية تعبر عن التراث الأسوانى الأصيل.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية شكره لمحافظ الوادى الجديد لإتاحة الفرصة لمشاركة محافظة أسوان فى هذا الملتقى الحيوى ، ومنح مكافأة تشجيعية للمشاركين من المحافظة، موضحاً بأننا فى أسوان ندعم ونساند دائماً الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة باعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة؛ ولهذا فيتم التكليف بمشاركة العارضين من المحافظة فى كافة المهرجانات والملتقيات لتسويق المنتجات البيئية، وخاصة التمور ، وأيضاً المشغولات اليدوية ذات الجودة الجمالية الراقية لتوسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا، وذلك على المستوى المحلى والعالمى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

هذا وتقام فعاليات الملتقى على مدار يومين، ويشتمل على معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء دول العالم ، ويعد فرصة تسويقية كبيرة فى هذا المجال الهام.

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الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور وفد منصة أيادى مصر بمحافظة أسوان أخبار محافظة أسوان
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