الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في جنوب لبنان.. و"حزب الله" يرد

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 12:53 م

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواقع في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل..بينما أعلن "حزب الله" في لبنان تنفيذ ثلاث عمليات تجاه أهداف إسرائيلية اليوم، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المتمادية على القرى الحدودية اللبنانية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، أن ثلاثة إسرائيليين على الأقل أصيبوا جراء قذائف أطلقت من لبنان.

وأعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة وقالت" إنها تتعمد تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في مناطق الحرب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي على لسان كبير مُتحدثيه العسكريين الأميرال دانيال هاجاري، المنطقة التي تقع على مسافة أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على الإسرائيليين.

وأضاف أن الجيش يقصد تعطيل خدمات نظام تحديد المواقع هناك وعلى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة في إطار عملياته.

من جانبه، أعلن حزب الله في لبنان تنفيذ ثلاث عمليات تجاه أهداف اسرائيلية اليوم؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن العمليات الثلاث تأتي ردا على الاعتداءات الاسرائيلية على المتمادية على القرى الحدودية اللبنانية.

وأكد الحزب قيام عدد من عناصره بمهاجمة موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المباشرة، كما استهدف أيضا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب؛ ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وكانت مناطق في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية قد تعرضت إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف صباح اليوم وخصوصا في عيتا الشعب ورميش.

يأتي ذلك في إطار تبادل للقصف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي.

وأعلن "حزب الله" في لبنان استهداف مركز للجيش الاسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح.

وأكد الحزب ـ في بيان اليوم ـ أن القصف اليوم جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين، وأدت لوفاة الصحفي عصام العبدالله وجرح عدد من الصحفيين، موضحا أنها جاءت ردا أيضا على استهداف منزل في شبعا أمس ومقتل اثنين من المواطنين.

