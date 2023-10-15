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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة: إجبار الطالب على المجموعات المدرسية يعرض للمساءلة القانونية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد ياسر أنس، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة الجبرتي التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدرسة، عقب شكوى ولي أمر من بعض السلبيات بالمدرسة.

وتمت متابعة الفصول وسير العمل داخل المدرسة، والتأكيد على الانضباط داخل المدرسة والتأكيد على الإشراف وتسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية.

كما شدد على عدم إجبار أي طالب على المجموعات المدرسية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وطالب المدرسة بإزالة أي سلبيات داخل المدرسة تعوق سير الدراسة والعمل دائما على كل ما فيه مصلحة الطالب.

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إدارة منشأة ناصر التعليمية التربية والتعليم المجموعات المدرسية تعليم القاهرة
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