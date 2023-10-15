"الهباش": ما يشهده قطاع غزة هو جولة من حرب الإبادة (فيديو)

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يشهده قطاع غزة الآن هو جولة من حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين، لافتا إلى أنهم يقطعون الماء والوقود وهو ما يؤكد أن إسرائيل تمارس جريمة حرب بحق الفلسطينيين.

وأشار الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن البنية التحتية مدمرة لا ماء ولا وقود، ويقصفون المستشفيات، ويطلب الاحتلال الإسرائيلي من الأطباء إخلاء المستشفيات، مؤكدا أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية، والقيادة الفلسطينية تضع نصب أعينها وقف هذا العدوان، وحل الأزمة.



وأضاف أنه عندما يزول الاحتلال ستنتهي كل المشكلات، منوها بأن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى قطاع غزة حتى الآن والسبب رفض إسرائيل إدخال المساعدات، معلقا: "المساعدات موجودة وأرسلها الجانب المصري الذي نشكره على دوره وما تقوم به من أجل فلسطين".