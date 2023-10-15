أسقفية الشباب تنظم معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى الـ 11

تنظم أسقفية الشباب معرض الكتاب ، الحادى عشر لمعرض الكتاب القبطى الارثوذكسى، وذلك يوم الثلاثاء ١٦ نوفمبر الساعه ٤ ظ بالقاعه أسفل الكاتدرائية

المرقسية بالعباسية المعرض فى الفترة من ١٦ الى ٢٦نوفمبر ٢٠٢٣

الجدير بالذكر يوجد أكثر من 40 دار نشر من الأديرة والإيبارشيات والكنائس فى مختلف المجالات وأيضًا تنوع فى الكُتب

قداسة البابا توضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و الراحل قداسة البابا شنوده الثالث والأباء الاساقفه وكهنة وخدام و الاديره و الكنائس

والمعرض مفتوح يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

