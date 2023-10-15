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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقفية الشباب تنظم معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى الـ 11

دعوة اللقاء
دعوة اللقاء
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 تنظم أسقفية الشباب معرض الكتاب ، الحادى عشر لمعرض الكتاب  القبطى الارثوذكسى، وذلك يوم الثلاثاء ١٦ نوفمبر الساعه ٤ ظ بالقاعه أسفل الكاتدرائية
 المرقسية بالعباسية المعرض فى الفترة من ١٦ الى ٢٦نوفمبر ٢٠٢٣
الجدير بالذكر  يوجد أكثر من 40 دار نشر من الأديرة والإيبارشيات والكنائس فى مختلف المجالات وأيضًا تنوع فى الكُتب  
قداسة البابا توضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  و الراحل قداسة البابا شنوده الثالث والأباء الاساقفه  وكهنة وخدام و الاديره و الكنائس
والمعرض مفتوح يوميًا من الساعة العاشرة  صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً. 
 

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أسقفية الشباب معرض الكتاب معرض الكتاب القبطى الارثوذكسى الكاتدرائية قداسة البابا توضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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