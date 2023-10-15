تعرف على برنامج كولر مع لاعبي الأهلي الدوليين استعداداً لمواجهة سيمبا

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اجتماعاً مع جهازه المعاون اليوم الأحد قبل بداية أول تدريب بعد الراحة السلبية يحدد خلاله برنامج إعداد اللاعبين الدوليين لمباراة سيمبا التنزاني، ومن المقرر ظهورهم في التدريبات الأربعاء المقبل، حيث تنتهى مهمة نجوم الأهلي في صفوف الفراعنة عقب ودية الجزائر ويعود اللاعبين للقاهرة الثلاثاء المقبل.

ويستأنف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، بإستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، في ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الدوري.

ويتدرب الأهلي اليوم بدون 11 لاعباً دولياً بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي، ويتواجد الثنائي حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).