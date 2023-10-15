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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبرز مساعدات مصر لفلسطين فى الأزمة الأخيرة.. فيديو

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرا يرصد مساعدات مصر لفلسطين في الأزمة الأخيرة.

مساعدات مصر لفلسطين:
تبذل مصر جهودا مكثفة منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة لتحقيق التهدئة.

تواصل المطارات المصرية استقبال المساعدات الموجهة للشعب الفلسطيني.

جهزت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية قوافل مساعدات لقطاع غزة.

تنسق الدولة جهود نقل المساعدات لقطاع غزة مع المنظمات الدولية.

تشهد مصر أكبر حملة للتبرع بالدم دعما للموقف الإنساني في قطاع غزة.

تشمل القوافل قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية

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المساعدات الإنسانية حملة للتبرع بالدم قوافل مساعدات مساعدات مصر لفلسطين
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