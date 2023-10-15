غدا استئناف محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب رئيس ومحامي النادي الأهلي

تستانف غدا الاثنين الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية نظر القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعتين من النيابة العامة بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومحمد عثمان المحامى بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة أنه فى يوم2022/8/22 تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد ازعاجهما واساء استعمال اجهزه الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوى والمذاع على قناه نادى الزمالك والثانيه من خلال برنامج البلدوزر المطاع على قناه الشمس .

وكان المتهم قد تقدم بطلب لرد هيئه المحكمه بجلسه سابقه، وقضى برفض طلب الرد ومصادره الكفاله لتعود القضيتين من جديد الى المحكمه المختصه لاستكمال المحاكمه بجلسه الغد.