رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء "النيابة الإدارية" بكامل تشكيلها

استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأحد، بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الناصر خطاب النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس، والمستشار محمد أبو ضيف - الأمين العام.

كما استقبل رئيس المجلس، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة والمستشار محمد صلاح مدير المراسم و المستشار هيثم على عضو المركز الإعلامي للهيئة.

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