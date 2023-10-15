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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء "النيابة الإدارية" بكامل تشكيلها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأحد، بمكتبه بدار القضاء العالى  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الناصر خطاب النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس، والمستشار محمد أبو ضيف - الأمين العام.

كما استقبل رئيس المجلس، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة والمستشار محمد صلاح مدير المراسم و المستشار هيثم على عضو المركز الإعلامي للهيئة.

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