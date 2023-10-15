ضبط 5 أشخاص بحوزتهم إستروكس وهيدرو بمنطقتى السلام والشروق

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو أستروكس وهيدرو بمنطقتى السلام والشروق .

تعود البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 3,5 كيلو جرام – سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية – 3 سلاح أبيض "سنجة").



كما تم ضبط (مزارع وسائق "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت1,500 كيلو جرام).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

