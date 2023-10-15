"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية ايمن موسى مدير عام المديرية، باليوم العالمى" للعصا البيضاء : والذي يوافق ١٥ اكتوبر من كل عام.

واحتفالا بهذا اليوم صرح أيمن موسى بضرورة استثمار “العصا البيضاء” بالصورة المثلى ونشر ثقافة إحترامها فى المجتمع لأنها تعتبر رمز الاستقلال لأبنائنا المكفوفين ؛ فهي تساعدهم على تحقيق حياة كاملة مستقلة مثل الآخرين .

وأكد "موسى" أن تعليم العاصمة يضع على رأس أولوياته إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة البيئة المحيطة بأبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع .

وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالأنشطة التعليمية بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

وأضاف مديرالمديرية أن وزارة التربية والتعليم تعمل على دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.

جدير بالذكر أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء، تشجيع المكفوفين وضعاف البصر على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك فى محيطهم بسهولة وتحذيرهم من وجود أي عوائق فى الطريق فهى تؤكد حق المكفوفين في ممارسة الحياة بالاستقلالية التى يتمتع بها الآخرون.