حصر الأشجار المصابة والتالفة بكورنيش النيل والأحياء السكنية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان توجيهاته لإدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بحصر هذه الأشجار لسرعة التعامل العلمى والمدروس معها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ، وهو ما يتكامل مع البانوراما الحضارية والجمالية التى يشهدها الكورنيش فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ مشروع " ممشى أهل مصر " .

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لإستكمال منظومة التطوير والتجميل ، وخلال الجولات الميدانية المتواصلة للواء أشرف عطية بالشوارع والميادين المختلفة رصد إصابة بعض الأشجار بالنمل الأبيض والقرضة مما يعرضها للسقوط المفاجئ على المشاة والمركبات بطول كورنيش النيل القديم بمسافة 4 كم بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال جنوباً مع تسبب ذلك أيضا فى وجود أسراب من الحشرات الطائرة الضارة ، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك القيام مرحلياً بالمرور على كافة المناطق والأحياء السكنية والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية داخل مدينة أسوان لتنفيذ أعمال الحصر أيضاً للوقوف على الأشجار المصابة والتالفة منها والتعامل الفورى معها.

من جانبه أوضح المهندس محمد حسن بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم المرور والفحص بواسطة لجنة متخصصة من مهندسى إدارة الحدائق على كافة أنواع الأشجار والتي تضم 7 أنواع وهى " بونسيانا وفيكس نيتدا والكيناكاربس والبامبكس ولسان العصفور والسرسوع والكايا " ، وقد تلاحظ إصابة بعض الأشجار بالنمل الأبيض والقرضة ، مع إنتشار الفطريات بها حيث يجرى حالياً تنفيذ أعمال المكافحة والمعالجة لهذه الأشجار المصابة.

وأشار إلى بأنه فى حالة عدم إستجابة أى من الأشجار المصابة لجهود المكافحة والمقاومة ، فيتم إجراء إحلال وتجديد لها وذلك بإستبدالها بأشجار أخرى بشكل جمالى متناسق .

وأضاف مدير إدارة الحدائق بأنه بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية بأهمية تكثيف زراعة الأشجار بكورنيش النيل ، ومختلف المناطق السكنية لزيادة مساحة الظل لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس ، وخاصة فى فصل الصيف ، مع إضفاء الأجواء الجمالية وخلق متنفس حيوى لمواطنى المدينة السياحية وزائريها من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح أنه تم تحديد أماكن بكورنيش النيل القديم لزراعة الأشجار الجديدة به على مسافات موحدة ، وبالتوازى تم توفير مصادر لمياه الرى لهذه الأشجار بشكل يحقق إستدامة نموها على الوجه الأكمل .

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