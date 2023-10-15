وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة أبوزنيمة الثانوية

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة أبوزنيمة الثانوية التابعة لإدارة أبوزنيمة التعليمية.

وخلال الزيارة، استمع وكيل الوزارة للإذاعة الصباحية، ثم ألقى كلمة الصباح أعرب فيها عن ترحيبه وسعادته بلقاء أبنائه الطلاب خلال الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، وتطرق وكيل الوزارة لانتصارات أكتوبر وجهود الدولة المصرية في دعم القضايا العربية وخاصة الفلسطينية سواء في أوقات السلم أو الكوارث أو وقت الأزمات.

وأكد وكيل الوزارة أن مصر منذ التاريخ لم تتخل عن دعم القضية الفلسطينة منذ وطأ المستعمر أرضها مشيدا بجهود الدولة المصرية بمساندة قضايا أمتها العربية والإسلامية كما تبذل جهودا مكثفة لأمن واستقرار المنطقة وتوفير حياة كريمة لشعبها المصري الكريم مضيفا أن مصر قلب العروبة وفي نهاية الكلمة وجه وكيل الوزارة التهنئة للطلاب متمنيا لهم عامًا دراسيا موفقا ثم شهد وكيل الوزارة تحية العلم والسلام الوطني مع الطلاب ثم قام بجولة تفقدية بالمدرسة تفقد الصفوف الدراسية للصف الثاني الثانوي فشهد جانبا من حصة " اللغة الفرنسية " ثم جانبا من حصة " الأحياء " للصف الأول الثانوي وجانبا من حصة " الرياضيات " وناقش الطلاب

ووجه وكيل الوزارة بالالتزام بالإشراف اليومي ومتابعة الطلاب وتسجيل الغياب الالكتروني وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي مؤكدا أهميةالاستفادة من المصادر المتاحة والأنشطة المدرسية.

وتأتي المتابعة في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كما تابع سير العملية التعليمية بمدرسة خالدبن الوليد بابوزنيمة.

inbound5764031680344605774

inbound7930888474830218780