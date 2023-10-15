انتصار: "الستات بقت شبه بعض بسبب عمليات التجميل"

إستنكرت الفنانة إنتصار ظاهرة إنتشار عمليات التجميل بين السيدات، خلال الفترات الأخيرة سواء من الوسط الفنى أو خارجه.

وتابعت فى تصريحات لحلقات الإعلامى تامر شلتوت على منصات السوشيال ميديا "أن الفنانات يلجأن لعمليات التجميل، وذلك لمحاولة الحفاظ على الشكل بكامل حيويته أطول فترة ممكنة".

وأضافت "معرفش ليه الستات العادية بيجروا على عمليات التجميل، وتحس أنهم طالعين من قالب واحد وبقوا كلهم شبه بعض".

واختتمت "الستات بتفضل ورا عمليات التجميل لحد ما ملامحها تتغير خالص، وساعات بتوصل إن شكلها يتشوه، وكل ده ليه وعشان إيه، خليكى بطبيعتك أفضل".

يذكر أن الفنانة إنتصار شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "ضرب نار"، بطولة أحمد العوضى، ياسمين عبدالعزيز، سهير المرشدى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، أحمد بدير، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.