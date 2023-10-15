بالفيديو.. مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحصار غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ ما يشهده قطاع غزة هو استمرار لحرب العدوان التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، إذ أنَّها جولة من جولات العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بما في ذلك محاولات خنق قطاع غزة عبر منع إمدادات الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء عن القطاع.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: وزير الدفاع الإسرائيلي قال علنًا أمام الكاميرات ووسائل الإعلام: لا ماء لا كهرباء لا وقود لا غذاء لا دواء، بمعنى ارتكاب جريمة حرب وإذا لم تكن تلك جريمة ضد الإنسانية فما هي إذًا جرائم الحرب.

وتابع: العدوان الإسرائيلي متواصل، وما يقرب من 10 آلاف منزل تمّ تدميره بشكل كامل وغير قابل للحياة، كما أنَّ هناك 4 آلاف منزل تدميرًا جزئيًا، ولكن غير صالحة للسكن، حتى التهديد بقصف المستشفيات، وتمّ مطالبة الأطباء والممرضين والعاملين فيها بإخلائها من أجل تدميرها والسؤال هنا «إلى أين سيذهب المرضي؟».