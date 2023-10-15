محافظ القليوبية يتفقد حديقة طابا على الطريق الزراعي

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل مينة بنها عند مساكن طابا والتي جرى إنشاؤها العام الماضي بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، وجرى زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة وإقامة برجولات خشبية لتكون متنفسا للمواطنين، بالإضافة إلى إقامة دورات مياه، حيث وجه المحافظ بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بإنتظام.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد محافظ القليوبية مدخل بنها القبلي (طريق طابا) والذي جرى تطويره ورصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه وأصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد كما وجه المحافظ بدهان البلدورات بالكامل والتنسيق مع ادارة المرور لرفع السيارات التي تقف علي جانبي الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

وخلال جولة وجه الهجان بحصر جميع قطع الأراضي التي جرى تبويرها علي الطريق الزراعي ورفع منسوبها بالرتش والمخلفات تمهيدا لاستخدامها في أنشطة تجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها وإلزامهم برفع تراكمات الرتش الموجودة بها وإعادة زراعتها مرة أخرى، مشددا أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء جديدة علي الارض الزراعية وسيتم التعامل بشدة في هذا الملف لتحقيق الردع العام ومنع المخالفات.