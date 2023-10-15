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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

جبانة من الدولة الحديثة.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في الغريفة بالمنيا (صور)

أحد التوابيت المكتشفة
أحد التوابيت المكتشفة
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أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الكشف الأثري الجديد في منطقة الغريفة الأثرية في المنيا، حيث تم العثور في الموسم السابع لحفائر البعثة المصرية العاملة في الغريفة على جبانة الدولة الحديثة للإقليم 15.


وقال  وزيري، إنه تم العثور على تابوت جميل لسيدة اسمها ناني وكانت وصيفتها منشدة الإله جحوتي، كما تم العثور على أوان كانوبية ملونة بشكل رائع، ومنها أواني لنفتيس وحورس.


وأشار إلى أن الكشف عبارة عن جبانة تخص كبار موظفي الدولة الحديثة، وتم العثور بها على تمائم وحلي وتوابيت حجرية، وما تم اكتشافه يشير إلى أن جزءا من الجبانة قد أعيد استخدامه في العصر المتأخر.


وفي إحدى الدفنات بالجبانة تم العثور على تابوت خشبي عليه نقوش لإحدى السيدات، كما تم العثور على بردية كاملة لأول مرة في الغريفة من حيث الحفظ حالتها جيدة جداً.


وتابع أن البردية تتحدث عن كتاب الموتى وطولها ربما من 15-18 مترا تقريباً، وعليها نقوش وكأنها لونت بالأمس وسيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

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جبانة الدولة الحديثة الكشف الأثري الجديد الغريفة المنيا
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