مستشار الرئيس الفلسطيني: حتى الآن لم تصل إلينا أي إمدادات بسبب غلق إسرائيل لكل منافذ قطاع غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود هباش ، حتى الان كل الطرق مغلقة ، والادوية التي نعمل على ارسالها من الضفة الغربية الي قطاع غزة متوقفة بسبب القصف الاسرائيلي نتيجة اغلاق اسرائيل لكافة المنافذ المؤدية الى قطاع غزة ، مما تتفاقم الكارثة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، بلا ماء او كهرباء او دوواء في ظل استمرار العدوان والقصف الاسرائيلي.

واضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الأحد، منذ اللحظة الاولى لبدء العدوان الاسرائيلي قامت كل الجهات، ابتداء من القيادة الفلسطينية الرئيس ابو مازن واركان و اعضاء القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الاشقاء الاقرب الينا وهم : مصر والاردن والمملكة العربية السعودية وقطر ، ودول عدة الى تحرك دبلوماسي هدفه الاول وقف العدوان الاسرائيلسي ثم الاتفاق على حل كل المشاكل واساسها انهاء الاحتلال ،وفتح افق سياسي يعطي امل للفلسطينيين بان الغد يمكن ان يكون افضل .

وتابع ، أن الرئيس ابو مازن التقى مع الملك عبدالله الثاني يوم الخميس الماضي ، والتقى مع وزير الخارجية الامريكي ، وقام باجراء اتصالات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وامير قطر وولي العهد السعودي، وقادة اوروبيين ، والليلة الماضية تحدث مع الرئيس الامركي بايدن ، وكان تأكيد الرئيس ابو مازن هو وقف العدوان، ووقف هدم قطاع غزة، مشيرا نريد فتح ممرات انسانية امنة لايصال الامدادات لقطاع غزة .