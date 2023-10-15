«رواد النيل» تفتتح الدورة الثالثة من برنامج مسرعات الأعمال لشركات التكنولوجيا

أعلنت مبادرة رواد النيل-احدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الاهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات عن إفتتاح الدورة الثالثة من برنامج مسرعات الأعمال للشركات الناشئة بالتعاون مع HSBC مصر والتي تركز على 4 مجالات هي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم.

ويستمر البرنامج لمدة 6 أشهر، ويشارك فيها 9 شركات عاملة في مجالات التكنولوجيا المختلفة وستحصل الشركات الناشئة المشاركة على الاستشارات و التحليلات المتخصصة لتأهيلها لتوسيع أنشطتها وزيادة قدراتها التنافسية بالإضافة إلى كيفية الحصول على استثمارات لتمويل توسعاتها.

وأعربت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، عن سعادتها بافتتاح الدورة الثالثة من البرنامج المكثف لتسريع الأعمال المقدم من المبادرة ويرعاه بنك HSBC مصر، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال الدورتين السابقتين.

وأوضحت أن اختيار الشركات الناشئة المشاركة في الدورة تم بدقة فائقة، مع التركيز على الأفكار الواعدة التي ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في قطاعات التكنولوجيا المختلفة، سواء في مجال التكنولوجيا المالية، أو التكنولوجيا الزراعية، أو التكنولوجيا الصحية، أو تكنولوجيا التعليم.

من جانبها..أكدت ياسمين فريد رئيس قطاع الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة ببنك HSBC مصر تطلعها لبدء الجولة الثالثة من مبادرة رواد النيل ، نظراً لما تستهدفه من دعم للاقتصاد الجديد في مصر، وما ستسهم به بعض الأفكار المشاركة في التوسع في مجالات التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات المشاركة في هذه الجولة تقدم حلولا و خدمات تتسم بالمرونة و القابلية للتنفيذ للأفراد و كذلك الشركات العاملين بقطاعات التكنولوجيا المالية و الزراعية و الصحة، بالإضافة إلى بعض القطاعات الحيوية الأخرى و التي لم يتم الاستغلال الأمثل بعد للحلول التكنولوجيا و الرقمية بها.

كما أكدت رئيس قطاع الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة ببنك HSBC مصر أن HSBC ملتزم بالمساعدة في قيادة عملية تحول الاقتصاد العالمي نحو الحياد الكربوني و دعم الحكومة المصرية لدفع مشاركة أكبر للقطاع الخاص نحو مشاريع مستدامة، وذلك كجزء من التزام البنك بإطلاق حلول مالية لدعم الإنتقال إلى مستقبل خالِ من الانبعاثات الكربونية.

من جانبه..قال المهندس محمد الكتاتني مدير برنامج مسرعات الأعمال بمبادرة رواد النيل إنه تم خلال هذه الدورة مراعاة العمل على زيادة حصول الشركات المشاركة على فرص للتشبيك مع المستثمرين، لاسيما بعدما انتهت الدورة السابقة بتخرج شركات نجحت في التوسع والنمو ووصلت قيمة مبيعاتها إلى أكثر من 134 مليون جنيه.

وأشار الكتاتني إلى أن تركيز هذه الدورة على التكنولوجيا المالية والزراعية والطبية والتعليم، يأتي نظرا لأنها تعد ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي والتي تعتبر توجها رئيسيا لمبادرة رواد النيل، مما يؤثر بشكل إيجابي في دعم الانشطة الاقتصادية المختلفة والمستهدفة من قبل الشركات المشاركة في هذه الدورة.