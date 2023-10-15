الولايات المتحدة تعرض إجلاء رعاياها في إسرائيل بحرًا إلى قبرص الثلاثاء

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 12:04 م

قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على رعاياها في إسرائيل إجلائهم بحرا إلى قبرص بعد غد الثلاثاء.

جاء ذلك في منشور رسمي على موقع السفارة على الانترنت دون مزيد من التفاصيل.