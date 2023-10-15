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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعرض إجلاء رعاياها في إسرائيل بحرًا إلى قبرص الثلاثاء

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في إسرائيل
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قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على رعاياها في إسرائيل إجلائهم بحرا إلى قبرص بعد غد الثلاثاء. 
جاء ذلك في منشور رسمي على موقع السفارة على الانترنت دون مزيد من التفاصيل.

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