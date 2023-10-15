نيويورك تايمز: تأجيل الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة تأجل لأسباب من بينها حالة الطقس.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير أعده اثنان من صحفييها، بينهم رونين بيرغمان المتخصص بالشئون الاستخبارية، أن المخطط الأولي للهجوم على غزة كان في نهاية الأسبوع، لكن الأمر تأجل لعدة أيام بسبب ظروف الطقس جزئيا، حيث حيث يؤدي تراكم الغيوم إلى جعل المهمة أصعب للطيارين الحربيين ومشغلي الطائرات المسيرة، فلا يتمكنوا من تقديم الغطاء الجوي للقوات الأرضية

ونقلت "نيويورك تايمز" المعلومات عن ضباط في الجيش الإسرائيلي لم تكشف أسماءهم.

وكانت وسائل إعلام غربية قالت، الأسبوع الماضي، إن الهجوم البري على غزة سيتم خلال 48 ساعة، لكن اتضح أن الأمر غير صحيح على الإطلاق.