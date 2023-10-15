بمشاركة 615 لاعبا.. انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ

كشف أحمد محسن قاسم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للشطرنج، تفاصيل انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ من 15 أكتوبر وحتى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر» ، اليوم الأحد، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "تمت الموافقة على تنظيم مصر هذه البطولة في عام 2021 والاستعدادات الفعلية بدأت منذ فبراير الماضي، ولأول مرة يتم تنظيم هذه البطولة في مصر وأفريقيا عموما".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للشطرنج: "لم نكن نتصور أن يشارك كل هذا العدد من اللاعبين، كنا نتوقع أن يشارك 1200 لاعب ولاعبة على الأكثر، وفي هذه البطولة فإن عدد المرافقين أكبر من عدد اللاعبين بنحو 30%".

وتابع أحمد محسن قاسم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للشطرنج: "لدينا 615 لاعبًا بالإضافة إلى 800 مرافق وهي نسبة جديدة فيما يتعلق ببطولات الناشئين للشطرنج، واخترنا الأماكن الأنسب لتنظيم البطولة وكان أفضلها المدينة الشبابية بشرم الشيخ، حتى يكون آمنا في توفر الفنادق وقاعات اللعب والإمكانيات المختلفة المطلوبة للعبة مثل الخدمات الطبية وفرض المعايير العالمية".