وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة تتجاوز حدود الدفاع عن النفس

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية تتجاوز حدود الدفاع عن النفس، مطالبا حكومة الاحتلال بالتوقف عن «العقاب الجماعي» لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد، أن «وانغ» قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله «إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس»، ويجب على قادتها التوقف عن «العقاب الجماعي لسكان غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف في موقف يعد الأقوى للصين منذ بدء العدوان الإسرائيلي «عليها أن تستمع بجدية إلى نداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر تهجير لأكثر من مليون شخص في الجزء الشمالي من القطاع لمغادرته قبل هجوم بري متوقع، في نزوح جماعي قالت منظمات إغاثة إنه سيتسبب بكارثة إنسانية.