الجيش الإسرائيلي يعزل بلدات حدودية مع لبنان بعد هجوم صاروخي

قرر الجيش الإسرائيلي،اليوم الأحد، عزل بلدات حدودية مع لبنان، في نطاق 4 كيلومترات، بعد هجوم صاروخي خلف قتيل وجرحى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية "في نبأ عاجل.

وقال الجيش في منشور على منصة "أكس" (تويتر سابقا) إنه "بعد تقييم الوضع وحادثة إطلاق النار في الشمال، تقرر عزل منطقة بحدود أربعة كيلومترات عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وأوضح أن "الدخول إلى المنطقة ممنوع منعا باتا"، وطلب من السكان "توخي الحذر".

وأفاد مسعفون إسرائيليون ، الأحد، بـ"مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم على قرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية".

وشنت قوات إسرائيلية قصفا مدفعيا على مناطق حدودية مع لبنان، بعد هجوم صاروخي استهدف بلدة شتولا في الجليل شمال إسرائيل