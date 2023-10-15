بالفيديو.. البرديني: دعم القيادة السياسية غيّر حياة المرأة الريفية إلى الأفضل

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، إنّ اهتمام الدولة البالغ بالمرأة، نابع من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية وقوة وجود المرأة المصرية في المجالات كافة، وقدرتها على إنجاز المهم بكفاءة واقتدار.

وثمّنت "البرديني"، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الريفية، جهود 9 سنوات من دعم المرأة المصرية، كما تحدّث عن الدعم الموجه خصيصا المرأة الريفية، التي تعمل في الحقل والمنزل وتربية الأطفال بنفس الكفاءة والجدارة.

وأوضحت البرديني، أنّ واقع المرأة الريفية تغيّر بشكل كبير، حيث انتقلت من فكرة العمل في المنزل والحقل إلى التعلم واكتساب حرفة، لتترجم ما اكتسبته من حرف ومهارات، إلى منظومة إنتاج تعود عليها وعلى أسرتها بالخير الوفير.