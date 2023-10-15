حزب الله يعلن استشهاد أحد عناصره جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد أحد عناصره من بلدة جويا في جنوب لبنان، متأثرا بجراحه في العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

واستشهد، اليوم الأحد، 41 فلسطينيًا على الأقل في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه المتواصل على قطاع غزة.



وقالت مصادر في قطاع غزة إن 13 فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال استشهدوا في قصف الاحتلال لمنزل في مدينة رفح، وأصيب آخرون لا يزال بعضهم تحت الركام، كما قصف الاحتلال منزلا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد طبيب وإصابة أفراد أسرته.



وأضافت أن 15 فلسطينيا آخرين على الأقل استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال الحربية، استهدفت منزلا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأصيب آخرون لا يزال بعضهم تحت الركام.



ونوهت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا آخر في حي تل الهوى على رؤوس ساكنيه، ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى، وما زالت عمليات انتشال الشهداء والمصابين حتى هذه اللحظة.