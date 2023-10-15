اليوم.. العرض العالمي الأول لـ"الصوان" في مهرجان وسط البلد للفنون

يبدأ المخرج الفرنسي باسكال رامبرت اليوم الأحد، رحلته في مصر مع العرض الأول لمسرحيته "الصوان"بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، والتي كتبها خصيصًا للجمهور المصري، وذلك بساحة روابط للفنون في تمام الثامنة مساء، حيث يستمر العرض حتى الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الفنون الادائية بمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، والذي يبدأ فعالياته اليوم الخميس 12 أكتوبر ويستمر حتى 5 نوفمبر المقبل.

ويعد العرض هو أول أعمال رامبِرت المسرحية المكتوبة خصيصا لمصر، ترجم النص للمصرية الممثلة والمخرجة منحة البطراوي، ويشارك بالعرض عدد كبير من الفنانين منهم ناندا محمد، محمد حاتم، أحمد مالك، سارة عبد الرحمن، مجدي عطوان، نهى الخولي، رأفت البيومي، ليلي غنيم، مروان الجبلاوي ويحيي حسين.

ويحكي "رامبرت" عن تجربته المصرية المسرحية الأولي: "هي قصة عائلة مصرية تمر بلحظات اضطهاد، ثم لحظات سعادة أثناء حفل زفاف، ثم يشعرون بالاضطهاد مرة أخرى وتمر الحياة ونرى لحظات الحب و الانكسارات والأمل في حياة أفضل".