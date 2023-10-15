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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستراليا تستأنف الرحلات الجوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل

وزيرة خارجية أستراليا
وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج
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قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، اليوم الأحد، إن بلادها تعتزم تسيير المزيد من الرحلات الجوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل بعد إلغاء رحلتين كانتا مقررتين، أمس السبت، لكنها أشارت إلى أن المسألة تعتمد على مخاوف تتعلق بالأمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضافت "وونج"، أن الحكومة الأسترالية تخطط لتسيير العديد من الرحلات التي ستغادر من تل أبيب اليوم، لتُقِل الأستراليين الراغبين في المغادرة، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن هناك تشكيلة من رحلات حكومية عارضة وطائرات تابعة للقوات الجوية، مشددة على أن تلك الرحلات الجوية لا تزال تخضع لاعتبارات منها العوامل الأمنية.

وألغت أستراليا رحلتين في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بأنه وضع إقليمي "بالغ الصعوبة".

وحثّت الأستراليين الراغبين في مغادرة إسرائيل على "اقتناص أول خيار يتاح لهم"، مضيفة أن الحكومة تواصل العمل على خيارات لمن يريدون مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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