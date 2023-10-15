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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: عودة 34 طفلا من مخيمات اللاجئين في سوريا إلى روسيا

مخيمات اللاجئين في
مخيمات اللاجئين في سوريا
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 أعلن المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، إعادة 34 طفلا إلى روسيا من مخيمات اللاجئين في سوريا.
وذكر المكتب الصحفي ـ في بيان حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - " لقد عاد الأطفال الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا إلى وطنهم، مشيرا إلى أن طائرة عسكرية روسية هبطت اليوم في مطار تشكالوفسكي في ضواحي موسكو وعلى متنها الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة، وأوضح أنه منذ عام 2018، تمت إعادة 513 طفلا من منطقة الشرق الأوسط".

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سوريا روسيا مخيمات اللاجئين في سوريا
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