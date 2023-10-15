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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا خارجية أمريكا والصين يؤكدان هاتفيا أهمية الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط

بلينكن
بلينكن
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 أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الصيني وانج يي، أهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أكد الجانبان - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين وإدارة العلاقات الأمريكية - الصينية بشكل مسؤول.
 

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بلينكن الصين بكين الشرق الأوسط
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