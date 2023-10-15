وزيرا خارجية أمريكا والصين يؤكدان هاتفيا أهمية الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 11:20 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الصيني وانج يي، أهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أكد الجانبان - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين وإدارة العلاقات الأمريكية - الصينية بشكل مسؤول.

