أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الصيني وانج يي، أهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أكد الجانبان - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين وإدارة العلاقات الأمريكية - الصينية بشكل مسؤول.
العالم
وزيرا خارجية أمريكا والصين يؤكدان هاتفيا أهمية الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الصيني وانج يي، أهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الصيني وانج يي، أهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.