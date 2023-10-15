ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. قافلة بيطرية مجانية في قرية بلكيم بالسنطة

جانب من القافله
جانب من القافله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة" وفى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  245 حيوان،و2350 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

IMG-20231015-WA0064
IMG-20231015-WA0064
IMG-20231015-WA0061
IMG-20231015-WA0061
IMG-20231015-WA0062
IMG-20231015-WA0062
ads
إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطب البيطري
ads