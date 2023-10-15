شئون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل مضطربة.. وليست واثقة بقدرتها على اجتياح غزة بريا

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن إسرائيل تعاني من أزمة وجود، وقلق لدى قادتها الأمنيين، ولا تملك سوى الانتقام من الشعب الفلسطيني، وإن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب بقطاع غزة، وإسرائيل مضطربة ومرتبكة وليست واثقة بقدرتها على اجتياح بري في قطاع غزة.

وأضاف "فارس"، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة "لكننا لن نغادر أرضنا"، ومن الضروري تفعيل المؤسسات العربية لوقف العدوان.

وأشار، إلى أن الضربة التي تلقاها جيش الاحتلال زعزعت الثقة فيه بالمجتمع الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة لإخفاء فشل جيشها في الحرب عن المجتمع الإسرائيلي.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.