أوكرانيا: مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم بالقنابل الروسية الموجهة على خاركيف

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 11:07 ص

قال الحاكم العسكري لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف صباح اليوم الأحد إن شخصين إثنين لقيا حتفهما، بينما أُصيب آخر بجروح بعدما قصف الجيش الروسي قرية دروزيليوبيفكا في منطقة إيزيوم التابعة للإقليم بقنبلة موجهة الليلة الماضية.

وأضاف سينيهوبوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "في حوالي الساعة 02:30 ليلًا، هاجم الجيش الروسي قرية دروزيليوبيفكا في منطقة إيزيوم بقنبلة موجهة، ودُمر منزل خاص واندلع حريق، وتوفي شخصان - رجل يبلغ من العمر 57 عامًا وآخر يبلغ من العمر 57 عامًا - بينما أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 54 عاما بشظية وتم نقلها إلى المستشفى وحالتها متوسطة".

وأوضح أن الجيش الروسي قصف خلال الـ 24 ساعة الماضية بلدات كوبيانسك وتشوهيف وإيزيوم التابعة للإقليم، وفي فشانسك بمنطقة تشوهيف، أدى القصف الروسي إلى إلحاق أضرار بمبنى سكني، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية أن قتالًا عنيفًا يدور في منطقة كوبيانسك، وفي اليوم الماضي، صدت القوات المسلحة الأوكرانية 10 هجمات للروس بالقرب من سينكيفكا وإيفانيفكا، مما ألحق خسائر كبيرة في صفوفهم.

وفي سياق متصل، أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا إيهور موروز أن مدنيين إثنين لقيا حتفهما، بينما أُصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال موروز، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "قتل الروس أمس مدنيين اثنين في بلدة أفدييفكا بإقليم دونيتسك، بينما أُصيب شخص آخر"، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لقى 1740 مدنيًا حتفه، بينما أصيب 4256 شخصا آخرين في دونيتسك.

وأوضح المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي للضحايا في جميع أنحاء المنطقة لا يشمل أولئك الذين سقطوا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

