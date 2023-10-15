باحث سياسي: الإعلام الأمريكي يحاول "شيطنة" القضية الفلسطينية

انتقد محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، التغطية الإعلامية الأمريكية للعدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، إذ إن الآلة الإعلامية الأمريكية تحاول شيطنة القضية الفلسطينية .

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أضاف "العالم" أنّ إسرائيل أُصيبت بالصدمة من عملية "طوفان الأقصى"، التي جاءت ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأوضح أنّ هذه الادعاءات والتبريرات لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، تعتبر أمرًا مُعتادًا، خصوصًا عندما تعيش داخل إمبراطورية الأكاذيب الأمريكية.

واستبعد فكرة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بريًا؛ لأنها ستتعرض لفضيحة كبرى مرة ثانية، ولكنها "الأكذوبة" التي تقودها الآن؛ من أجل تهدئة الداخل الإسرائيلي المشتعل حتى من قبل عملية "طوفان الأقصى".

وبشأن مشروع القرار الروسي الذي يدين العنف ضد المدنيين في غزة، ويدعو إلى وقف إطلاق النار، اعتبره -الباحث السياسي- بأنه الأهم في الفترة الحالية، متوقعا أنه يواجه رفضًا كبيرًا، من خلال فيتو أمريكي داخل مجلس الأمن.