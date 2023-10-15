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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هناء جلال.. فنانة تجسد التراث الشعبي السكندري من خلال لوحات إبداعية (فيديو)

احدى لوحات الفنانة
احدى لوحات الفنانة هناء جلال
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عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» ، اليوم الأحد، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية تقريرا تلفزيونيا بعنوان " هناء جلال.. فنانة تجسد التراث الشعبي السكندري من خلال لوحات إبداعية".

وذكر التقرير، أن إحياء التراث هدف فني عملت عليه الفنانة هناء جلال التي جعلت إحياء التراث الشعبي السكندري عن طريق لوحاتها الفنية غاية لتعريف الأجيال الجديدة بملابس وحياة أهل الإسكندرية في حقب زمنية لم يعاصروها.

واشتركت هناء في معارض فنية كثيرة بالقاهرة والإسكندرية من أجل نشر لوحاتها التي تنقل صورا من الماضي وتحاكي لوحاتها تفاصيل كيف كانت ترتدي المرأة السكندرية الملاية اللف واليشمك والمنديل وإبراز أن الحنطور كان أهم وسيلة مواصلات تميزت بها الإسكندرية بالإضافة إلى أشكال البيوت والجالسين على المقاهي وغيرها من العادات السكندرية في الخمسينيات والستينيات.

وكانت الموهبة هي الدافع وراء تركيز هناء جلال على الدخول في المجال الفني الذي سعت إليه بعد تخرجها في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية والتحقت بكلية الفنون الجميلة قسم الدراسات الحرة بحثا عن شغفها في الرسم ولتطوير موهبة نشأت لديها منذ طفولتها.
https://www.youtube.com/watch?

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