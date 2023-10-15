الصور الأولى للصالة المغطاة بشرم الشيخ قبل انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين

أنهى المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة السلام بشرم الشيخ، جميع الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للشطرنج للناشئين، التي تقام خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر الجاري بمشاركة 2000 مشارك منهم 800 لاعب ولاعبةً يمثلون 80 دولة.

من جانبه أكد محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة جميع المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات .

وأشار فتحي إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى و النهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قياده سياسية تهتم بالرياضة وتعدها أمن قومي .

كان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد استقبل بمكتبه بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، وفدًا المانيًا المنظمين لرحلة الدراجات الهوائية؛ لبحث استعدادات انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من ايقونة السلام بشرم الشيخ الي دبي يوم 28 اكتوبر الجاري، وذلك في اطار نشر الوعي البيئي والترويج لرياضة ركوب الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئه، ونشر الوعي حول الاستدامة البيئية استعدادا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 28 بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة والامم المتحدة.

يشار الي ان محافظ جنوب سيناء كان قد التقى العام الماضي المغامرون الثلاثة الذين قاموا برحلة من القاهرة الي شرم الشيخ لنشر الوعي البيئي أمام ايقونة السلام بشرم الشيخ قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ .

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد فتحى مدير عام الشباب بجنوب سيناء.

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