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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا في حاجة إلى إسناد عربي وإسلامي في الميدان الإعلامي

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
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تحدث الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن آخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن ما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة أفعال ذات طابع استعماري توسعي، خاصة وأن إسرائيل تمارس كل أنواع جرائم الحرب منذ عام 1948، ودمرت أكثر من 570 قرية وتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

الولايات المتحدة توفر حماية غير مشروعة لجيش الاحتلال لممارسة جرائمه في قطاع غزة
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة توفر حماية غير مشروعة لجيش الاحتلال لممارسة جرائمه في قطاع غزة، متابعًا “سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”، منوهًا أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى إسناد عربي وإسلامي في مختلف الميادين فيما ذلك الميدان الإعلامي.

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