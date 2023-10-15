تقديم وثائق إلى المحاكم الدولية تسجل جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الدولة الفلسطينية ستتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة مع “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد أنه لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لما استطاع جيش الاحتلال أن يصمد أمام القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ موقف عربي قوي لوقف العدوان على قطاع غزة وإحداث توازن بالموقف الدولي.

فيما أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الدولة قدمت آلاف الوثائق المكتوبة والمصورة والمسموعة إلى المحاكم الدولية لمحاسبة جرائم الحرب الإسرائيليين، مطالبًا بإسناد الشعب الفلسطيني إعلاميًا بشكل أكبر وأوسع لتوضيح جرائم الحرب التي تمارسها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب.