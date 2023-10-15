غدا.. "جودة التعليم" تكرم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد

تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن فعاليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري)، يتم تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطــيب شيخ الأزهر، وبحضور، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، د. شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وأوضح عشماوي، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار تدشين الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا على أنَّ جودة التعليم تعدُّ قضية أمن قومي، ومن ثمَّ فلا مناص لمجتمع يتطلع إلى الرقي، ويصبو إلى التقدم، ويرنو إلى تحقيق مكانة عالمية مرموقة؛ إلا بتعليم حديث ومتطور ذي جودة حقيقية، تركز على المخرجات التعليمية المبدعة والقادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب عشماوي أن الهيئة حريصة على النهوض بمنظومة جودة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الجودة؛ لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم المصري وتحقيق جودته، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية مصر 2030م، واستقراء متطلبات المستقبل، والتنسيق مع وزاراتي التعليم والمؤسسات المعنية، ومن بينها الأزهر الشريف، الذي يمثل قبلة المسلمين العلمية، ودعمًا لمسيرة مؤسساته التعليمية المنتشرة في شتى ربوع مصرنا الغالية، والدور العالمي الذي يقوم به الأزهر لإرساء قيم العلم والتسامح

واضاف علاء عشماوي: الملتقي يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.

ومن جهتها، أعلنت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري أنه سيتم تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي وعددها 271 معهدا، وتكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، حيث جاء في المركز الأول: منطقة الدقهلية الأزهرية (146 معهدا)، والمركز الثاني: منطقة البحيرة الأزهرية (94 معهدا)، والمركز الثالث: منطقة كفر الشيخ الأزهرية (78 معهدا)، والمركز الرابع: منطقة سوهاج الأزهرية (61 معهدا)، والمركز الخامس: منطقة أسيوط الأزهرية (59 معهدا)، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وهي: كلية الطب للبنات بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الاقتصاد المنزلي بنواج بطنطا.

كما سيتم تكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة، وهي: كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة (اعتماد 10 برامج)، وكلية العلوم للبنات بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية الهندسة للبنين بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية العلوم للبنين بالقاهرة (اعتماد 4 برامج)، وكلية التربية بالقاهرة (اعتماد 4 برامج).

وأوضحت نائب رئيس الهيئة بأنه سيتم عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023م.